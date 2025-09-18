С 15 сентября Алматинская область окутана дымом: на полигоне ТБО в Алатауском районе второй день продолжается тление, дым доходит и до города Алматы. По данным МЧС, открытое горение по периметру сбито, но очаги внутри тела полигона продолжают тлеть и требуют засыпки инертными материалами. Экологи уже назвали ЧП, настоящей экологической катастрофой, последствия которой могут ощущаться ещё несколько дней. В материале корреспондндета Baq.kz узнаете, что могло быть причиной пожара и что нужно делать, чтобы в будщем избежать подобных происшествий.

Эколог Тимур Елеусизов, считает, что "это не просто пожар - это целенаправленное уничтожение экологии". По его мнению, проблема пожаров на полигонах – системная - в Казахстане до сих пор отсутствует строгий контроль за их состоянием и оборудованием.

"Подобные пожары на полигонах - это уничтожение экологии вследствие человеческого фактора. Самая большая проблема в том, что наши мусорные полигоны никак не регулируются и не соответствуют техрегламентам. Полигон должен быть оборудован всем необходимым, чтобы экстренно решать любой вопрос, но у нас этого нет. Очень слабый контроль за полигонами. Я думаю, что здесь нужно очень жёсткие меры предпринимать в отношении хозяев полигонов", - подчёркивает эксперт.

Он напоминает, что в Узунагаче уже возбуждалось уголовное дело из-за пожара на местном полигоне, который долго не могли потушить, а дым шёл на посёлок. Схожая ситуация произошла и в Капшагае: из-за розы ветров токсичный дым дошёл до Алматы и окутал город.

"Это экологическая катастрофа. И она будет продолжаться. Строительство мусорожигающего завода не решит проблему - это неэффективно. Здесь идеально внедрять систему раздельного сбора мусора на местах его образования. Ставить сортировочные пункты, отделять пищевые отходы от других, извлекать опасные отходы ещё до того, как мусор попадёт в пресс. Если мы будем отделять пищевые отходы, снизим риск разгорания. Именно пищевые и мокрые отходы создают парниковый эффект и выделяют метан, который становится причиной воспламенения полигона", - говорит эколог.

Елеусизов приводит пример "нормальных стран", где полигоны строятся по строгим правилам: на дно укладывают геомембрану, чтобы предотвратить попадание токсинов в грунтовые воды, при каждом полигоне работают собственные пожарные расчёты, а в случае крупного возгорания подключается авиация.

"Если это быстро и оперативно работает, любой пожар можно локализовать. Но у нас полигонов много, они не оборудованы системами пожаротушения. Поэтому глубинные пожары тушат неделями", - говорит эксперт.

Кроме того, в Германии и странах ЕС действует система "waste-to-energy" только после многоступенчатой сортировки отходов: на полигоны попадает не более 5–10% несортированных ТБО. Южная Корея полностью автоматизировала систему раздельного сбора - в городах стоят умные контейнеры, которые взвешивают отходы и стимулируют жителей сокращать их объём. В ОАЭ при полигонах строят собственные пожарные станции и водохранилища, что позволяет тушить даже глубокие очаги за несколько часов.

Стоит отметить, что привычка сортировать мусор в Европе формировалась десятилетиями и сопровождалась масштабными образовательными и инфраструктурными программами.

"В Германии, например, жители сами сортируют мусор по разным пакетам, прежде чем отправить его на свалку. У них есть даже пакеты разных цветов для разного рода мусора. Почему в Казахстане не ввести такую практику? Я всегда на эту тему устраиваю дебаты. Во-первых, наш уровень социальной осознанности очень низкий. Если смотреть по пирамиде Маслоу, мы сейчас на этапе просто заработать, чтобы поесть. Когда выйдем на другой этап, сможем позволить себе думать о более высоком, тогда и придёт эта культура", - отмечает Елеусизов.

По его мнению, казахстанские реалии требуют других решений - сортировка должна начинаться не в квартирах, а на уровне мусорных площадок и специальных сортировочных пунктов.

"Эта культура, которую мы видим в Германии, строилась ещё в 60-х годах, после войны, когда страну начали восстанавливать. Кроме того, в 1977 году появились пластиковые, полиэтиленовые пакеты, которые уже не разлагаются, как бумажные и проблему надо было решать. Если учитывать нашу ментальность, наши подходы, когда у нас мимо урны бросают, это пока нереально. Во-вторых, наши кухни - по три квадрата, куда там поставить три сборных пакета или бака? Поэтому такой опыт для нас не совсем логичен. Здесь нужно строить систему управления отходами по месту их первичного образования: мусор сразу попадает на сортировочный пункт, а потом в переработку. Это снизит объём мусора и риск пожаров", - говорит эколог.

А в Казахстане масштаб проблемы огромен. Так, по данным Министерства экологии, в стране более 3,5 тысячи свалок, из которых около 80% не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Ежегодно образуется свыше 5 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов, при этом уровень переработки остаётся на уровне 20–22%. Большая часть мусора просто складируется без сортировки и рекультивации, что повышает риск возгораний.

Эколог также отметил, что пожары часто возникают из-за действий самих работников полигонов или людей, которые добывают металл, сжигая проводку и пластик.

"Это люди без документов, без постоянного места жительства, работающие на полигонах Они специально жгут, чтобы добыть металл. Огонь быстро выходит из-под контроля. Есть и другая причина - умышленные поджоги, чтобы полигон "очистился" и мог работать дальше. А потом всё это списывают на ЧС и форс-мажоры", - считает эколог.

Он считает, что бороться с этим можно только на законодательном уровне – внедрить уголовную ответственность и новые регламенты. Елеусизов призывает государство ужесточить требования к владельцам полигонов.

"Нужно возбуждать уголовные дела против собственников таких полигонов. На уровне государства должны быть обязательные приказы по пожаротушению, при каждом полигоне - резервуары с водой и расчётные пожарные службы. Необходимо ввести запрет на сжигание проводки и на поиски лома на полигонах. Иначе такие пожары будут повторяться снова и снова", - говорит эксперт.

Пожар в Алатауском районе стал не только испытанием для МЧС, но и сигналом для всего общества: система обращения с отходами требует пересмотра. По мнению экологов, без комплексных мер - от раздельного сбора мусора до оснащения полигонов пожарными расчётами - подобные катастрофы будут происходить снова. Как показывает мировой опыт, вложения в сортировку и переработку окупаются снижением затрат на тушение и рекультивацию, ведь чистый воздух и здоровье населения - главная ценность, ради которой эти изменения необходимо проводить.