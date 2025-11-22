В Жетысуском районе Алматы, на улице Павлодарской, произошло загорание в одноэтажном здании автосервиса. На место оперативно прибыли пожарные, которые оперативно локализовали угрозу распространения огня на припаркованные автомобили, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря слаженным действиям спасателей, была эвакуирована легковая машина и один газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв. Для тушения пожара используются несколько водяных стволов, обеспечена бесперебойная подача воды.

Пожар локализован, огнеборцы продолжают работу по обеспечению полной безопасности на месте происшествия.