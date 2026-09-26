Пожар на судне «Триумф» у Камчатки: семь членов экипажа пострадали

У берегов Камчатки произошло возгорание на судне «Триумф». В результате пожара пострадали семь членов экипажа.

Как передают российские СМИ, всего на борту находились 29 человек. Экипаж судна «Персей» спас 25 человек.

Изначально сообщалось, что четыре человека, включая капитана «Триумфа», числятся пропавшими без вести. Позже спасатели уточнили, что капитан судна был спасён.

В настоящее время продолжаются поиски четырех членов экипажа.