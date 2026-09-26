Пожар на судне «Триумф» у Камчатки: семь членов экипажа пострадали
25 человек спасены, поиски четырех членов экипажа продолжаются.
26 Сентября 2026, 01:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Сентября 2026, 01:4326 Сентября 2026, 01:43
157Фото: Report
У берегов Камчатки произошло возгорание на судне «Триумф». В результате пожара пострадали семь членов экипажа.
Как передают российские СМИ, всего на борту находились 29 человек. Экипаж судна «Персей» спас 25 человек.
Изначально сообщалось, что четыре человека, включая капитана «Триумфа», числятся пропавшими без вести. Позже спасатели уточнили, что капитан судна был спасён.
В настоящее время продолжаются поиски четырех членов экипажа.
Самое читаемое
- Установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии
- До 20 м/с, грозы и туман: какой будет погода в Казахстане 25 сентября
- 25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур
- Опубликованы имена погибших военнослужащих в Мангистауской области
- Еще один дом по улице Абая в Астане идет под снос в этом году