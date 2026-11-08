Пожар на территории 200 кв. м потушили в Астане
Пострадавших нет.
8 Ноября 2026, 22:13
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8 Ноября 2026, 22:138 Ноября 2026, 22:13
187Фото: Pixabay.com
В районе Байконыр, в переулке Шаган, произошло возгорание кровли временного строения, пристроенного к частному жилому дому.
Общая площадь пожара составила 200 кв. м.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание.
Причина устанавливается.
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