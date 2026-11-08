Пожар на территории 200 кв. м потушили в Астане

Пострадавших нет.

8 Ноября 2026, 22:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 8 Ноября 2026, 22:13
8 Ноября 2026, 22:13
187
Фото: Pixabay.com

В районе Байконыр, в переулке Шаган, произошло возгорание кровли временного строения, пристроенного к частному жилому дому.

Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание.

Причина устанавливается.

Самое читаемое

Наверх