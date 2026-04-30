Пожар на территории картонного завода ликвидирован
Площадь пожара составила 2800 кв. м.
В селе Абай Карасайского района Алматинской области произошло возгорание складского ангара на территории картонного завода. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар имел развившуюся форму, передает BAQ.KZ.
На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Было организовано бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько водяных стволов.
Тушение осложнялось быстрым распространением огня на значительной территории из-за высокой пожарной нагрузки, обусловленной наличием спрессованных картонных коробок. В условиях высокой температуры произошло обрушение металлической кровли, что затруднило доступ пожарных подразделений к очагам возгорания.
Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники дознания Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Проводятся мероприятия по установлению причины пожара.
