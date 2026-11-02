Пожар на территории молочного завода в Жанаозене охватил 150 квадратных метров

В Жанаозене Мангистауской области произошел пожар на территории молочного завода в промышленной зоне города. Огонь охватил кровлю гаражного комплекса, состоящего из пяти боксов.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, во время тушения спасатели успели вывести из гаража легковой автомобиль, которому угрожало пламя.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Прибывшие на место подразделения пожарной охраны ликвидировали возгорание.

По данным спасателей, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Гаражный комплекс расположен отдельно от других строений на территории предприятия. При этом в ведомстве не уточнили, сколько боксов пострадало от огня, находились ли внутри другие автомобили и какой ущерб причинен.

Информации о повреждении производственных помещений молочного завода и возможной остановке его работы не поступало.