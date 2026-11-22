Крупный пожар в туристическом районе Нунгви на Занзибаре затронул шесть отелей и уничтожил 40 магазинов. Некоторые туристы также лишились паспортов.

Возгорание произошло 21 ноября на северном побережье острова Унгуджа. По данным местных СМИ, огонь распространился на гостиницы, сувенирные магазины и заведения общественного питания.

Среди пострадавших объектов названы отели Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach и Makofi Zanzibar.

Как сообщает издание Mwananchi в публикации от 22 ноября, в результате пожара сгорели 40 магазинов. Кроме того, некоторые туристы потеряли свои паспорта.