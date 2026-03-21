  • Пожар на заводе в Южной Корее: погибли 10 человек, десятки пострадали

Четверо числятся пропавшими без вести.

Сегодня 2026, 11:13
70
Фото: Pixabay.com

В Южной Корее произошёл крупный пожар на заводе по производству автозапчастей в городе Тэджон, в результате которого погибли не менее 10 человек, передает BAQ.KZ.

По данным агентства Yonhap, ещё 59 человек получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести. В момент возгорания на предприятии находились около 170 работников.

Сообщается, что тела погибших были обнаружены на втором и третьем этажах здания. Спасатели продолжают поисковую операцию, рассматривается возможность частичного сноса конструкций для доступа к труднодоступным участкам.

Пожар вспыхнул 20 марта около 13:17 по местному времени. К его ликвидации привлекли около 240 спасателей и порядка 70 единиц техники.

Президент Южная Корея Ли Чжэ Мён поручил мобилизовать все доступные силы для тушения и спасения людей. Премьер-министр Ким Мин Сок посетил место происшествия и призвал экстренные службы усилить поиски пропавших.

