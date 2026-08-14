Пожар охватил судно с 115 туристами у берегов Турции

У побережья турецкого Фетхие загорелось прогулочное судно со 115 пассажирами на борту. Туристы, среди которых были женщины и дети, надели спасательные жилеты и прыгнули в море, спасаясь от быстро распространявшегося огня. На помощь людям пришли береговая охрана и находившиеся поблизости лодки.

Всех пассажиров удалось доставить на берег. Двум туристам понадобилась медицинская помощь из-за отравления дымом, нескольких детей также осмотрели врачи. Погибших нет. По данным турецких СМИ, судно «Император Атила» загорелось возле бухты Катранджи на побережье Эгейского моря.

Предварительно, пожар мог начаться на кухне. Власти начали расследование. Повреждённое судно больше не смогут использовать для туристических прогулок.