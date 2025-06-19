В Алматинской области временно перекрыт участок одной из ключевых автодорог страны, передает BAQ.KZ. Как сообщает АО "КазАвтоЖол", вечером 19 июня 2025 года в 20:30 на трассе "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница с Российской Федерацией" было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Речь идет об участке между 29 и 38 километрами – от моста Байсерке до моста Али.

Причиной стало возникновение пожара на полигоне, расположенном вдоль трассы. Из-за сильного задымления и нулевой видимости движение транспорта стало небезопасным. В экстренном порядке было принято решение закрыть участок дороги до стабилизации обстановки.

По предварительным данным, движение планируется восстановить к 23:00 того же дня, однако всё зависит от темпов ликвидации последствий возгорания.

КазАвтоЖол настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении, следить за обновлениями на официальных каналах и выбирать альтернативные маршруты.

Службы ЧС и дорожные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.