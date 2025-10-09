Шесть человек погибли во время пожара в Павлодарской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Тела шестерых погибших обнаружили в крупном возгорании на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в 7 километрах от посёлка Солнечный. Их личности устанавливаются.

Всего в доме находилось семь человек. Мужчина 1972 года рождения сумел самостоятельно выбраться из огня, его доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.

Следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии.

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт службы 101 сегодня утром.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области, противопожарных формирований НГПС ГРЭС-2, а также пожарного поста п. Солнечный. В ходе тушения пожарными вынесено 8 газовых баллонов по 27 литров. В ликвидации возгорания были задействованы порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, прибывшие подразделения установили, что жилой дом полностью охвачен пламенем, произошло частичное обрушение кровли. Огонь также перекинулся на хозяйственные постройки – общая площадь возгорания составила 920 квадратных метров.