Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны

Пожарные спасли восемь человек.

В жилом комплексе на улице Сарайшик в Есильском районе Астаны произошёл пожар на 15 этаже. Загорелись электрические сети в электрощите, передает BAQ.KZ.

"Прибывшие на место пожарные спасли из жилого комплекса по лестничному маршу и с помощью специальной автолестницы АКП-90 8 человек, из них 4 детей", - говорится в сообщении МЧС РК.

Жители дома поблагодарили спасателей за быструю реакцию и грамотные действия, позволившие избежать серьёзных последствий.

