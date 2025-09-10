Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны
Пожарные спасли восемь человек.
Сегодня, 02:32
В жилом комплексе на улице Сарайшик в Есильском районе Астаны произошёл пожар на 15 этаже. Загорелись электрические сети в электрощите, передает BAQ.KZ.
"Прибывшие на место пожарные спасли из жилого комплекса по лестничному маршу и с помощью специальной автолестницы АКП-90 8 человек, из них 4 детей", - говорится в сообщении МЧС РК.
Жители дома поблагодарили спасателей за быструю реакцию и грамотные действия, позволившие избежать серьёзных последствий.
