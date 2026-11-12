Пожар произошел в пятиэтажке в Талдыкоргане

В Талдыкоргане загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Предварительная причина пожара, по данным МЧС, спички.

Сообщение о пожаре в микрорайоне Жастар поступило на пульт «112». Подразделения МЧС выехали на место по повышенному рангу вызова.

Огонь вспыхнул в спальне квартиры, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Десять жильцов успели выйти из дома сами еще до приезда пожарных. Еще двоих спасатели вывели по лестнице.

Пожар потушен. Предварительно, его вызвал малокалорийный источник зажигания, предположительно спички.