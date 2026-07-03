Пожар произошел в SPA-салоне в Астане
До прибытия пожарных посетители самостоятельно покинули помещение, пострадавших нет.
Сегодня 2026, 13:44
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Сегодня 2026, 13:44Сегодня 2026, 13:44
92Фото: кадры из видео
В Астане произошел пожар в SPA-салоне, расположенном на первом этаже 12-этажного жилого дома в районе Нура, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в МЧС, возгорание произошло по улице Кайыма Мухамедханова. До прибытия пожарных подразделений все посетители самостоятельно покинули помещение.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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