В Астане произошел пожар в SPA-салоне, расположенном на первом этаже 12-этажного жилого дома в районе Нура, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло по улице Кайыма Мухамедханова. До прибытия пожарных подразделений все посетители самостоятельно покинули помещение.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.