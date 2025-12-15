В селе Якорь Северо-Казахстанской области на территории одной из птицефабрик произошло возгорание конвейерной ленты, после чего огонь распространился на кровлю здания, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что крыша строения горит открытым пламенем. Огнеборцы оперативно приступили к тушению пожара.

Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и предотвратить дальнейшее распространение огня.