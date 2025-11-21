Пожар произошёл на свинцовом заводе в Усть-Каменогорске
Спасатели предотвратили взрыв кислородных баллонов.
Сегодня, 21:21
113Фото: Pixabay.com
В Усть-Каменогорске на улице Промышленная, на территории свинцового завода, произошло возгорание транспортерной ленты в отдельно стоящем здании, передаёт BAQ.KZ.
Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на площади 106 кв. м. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось не допустить распространения пламени и своевременно вынести четыре кислородных баллона, что исключило риск взрыва.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
