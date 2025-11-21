  • 21 Ноября, 22:04

Пожар произошёл на свинцовом заводе в Усть-Каменогорске

Спасатели предотвратили взрыв кислородных баллонов.

Фото: Pixabay.com

В Усть-Каменогорске на улице Промышленная, на территории свинцового завода, произошло возгорание транспортерной ленты в отдельно стоящем здании, передаёт BAQ.KZ.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на площади 106 кв. м. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось не допустить распространения пламени и своевременно вынести четыре кислородных баллона, что исключило риск взрыва.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

