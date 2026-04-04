Пожар произошёл на заводе стеклопластиковых труб в Талдыкоргане
Огонь охватил три трубы диаметром около двух метров.
4 Апреля 2026, 22:34
Фото: Pixabay.com
В Талдыкоргане на территории завода по производству стеклопластиковых труб произошёл пожар. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, передает BAQ.KZ.
По данным спасателей, возгорание произошло в одном из производственных цехов. Огонь охватил три трубы диаметром около двух метров и длиной 15 метров, обшитые стекловатой.
Благодаря быстрым действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на находившиеся рядом взрывоопасные бочки с раствором смолы.
Пожар был полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Самое читаемое
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние