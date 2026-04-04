В Талдыкоргане на территории завода по производству стеклопластиковых труб произошёл пожар. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, передает BAQ.KZ.

По данным спасателей, возгорание произошло в одном из производственных цехов. Огонь охватил три трубы диаметром около двух метров и длиной 15 метров, обшитые стекловатой.

Благодаря быстрым действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на находившиеся рядом взрывоопасные бочки с раствором смолы.

Пожар был полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.