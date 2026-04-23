Пожар произошёл в детском саду в Атырау

В Атырау произошёл пожар в частном жилом доме, переоборудованном под детский сад, передает BAQ.kz со ссылкой на Atyrau Today

Возгорание случилось по улице Б. Сокпакбаева. Загорелась входная группа здания. До прибытия пожарных сотрудники учреждения самостоятельно эвакуировали 10 человек, из них 8 - дети. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь на площади 24 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших.