Пожар произошёл в детском саду в Атырау
Сегодня 2026, 19:48
Фото: Atyrau Today
В Атырау произошёл пожар в частном жилом доме, переоборудованном под детский сад, передает BAQ.kz со ссылкой на Atyrau Today
Возгорание случилось по улице Б. Сокпакбаева. Загорелась входная группа здания. До прибытия пожарных сотрудники учреждения самостоятельно эвакуировали 10 человек, из них 8 - дети. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали огонь на площади 24 квадратных метра.
Обошлось без пострадавших.
Самое читаемое
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Сборная Казахстана возглавила мировой рейтинг по сокке
- В центре лучше: Людям из аварийного дома в Астане предлагают переселиться на окраину
- «Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия
- Казахстанец приговорен к пожизненному сроку в Дубае