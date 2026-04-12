В Астане вечером 11 апреля произошло возгорание в Многопрофильной городской детской больнице №1, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, пожарные прибыли на место уже через семь минут после поступления вызова. Огонь удалось полностью ликвидировать ещё через 13 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На время ликвидации пожара пациентов перевели в соседнее здание.