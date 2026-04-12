Пожар произошёл в детской больнице Астаны
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 12:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
167Фото: Pixabay.com
В Астане вечером 11 апреля произошло возгорание в Многопрофильной городской детской больнице №1, передает BAQ.KZ.
По информации акимата, пожарные прибыли на место уже через семь минут после поступления вызова. Огонь удалось полностью ликвидировать ещё через 13 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. На время ликвидации пожара пациентов перевели в соседнее здание.
