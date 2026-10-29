Крупный пожар произошел на территории частной школы в Туркестане
29 Октября 2026, 02:28
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29 Октября 2026, 02:2829 Октября 2026, 02:28
207Фото: МЧС РК
В Туркестане произошёл пожар на территории частной школы на улице Нахипова. Загорелся отдельно стоящий трансформатор. На место оперативно прибыли подразделения МЧС.
Спасатели использовали воздушно-механическую пену и водяные стволы, чтобы потушить огонь, защитить соседние объекты и охладить их. Пожар ликвидирован.
По данным МЧС, пострадавших нет.
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