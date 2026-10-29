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Крупный пожар произошел на территории частной школы в Туркестане

29 Октября 2026, 02:28
АВТОР
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МЧС РК 29 Октября 2026, 02:28
29 Октября 2026, 02:28
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Фото: МЧС РК

В Туркестане произошёл пожар на территории частной школы на улице Нахипова. Загорелся отдельно стоящий трансформатор. На место оперативно прибыли подразделения МЧС.

Спасатели использовали воздушно-механическую пену и водяные стволы, чтобы потушить огонь, защитить соседние объекты и охладить их. Пожар ликвидирован.

По данным МЧС, пострадавших нет.

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