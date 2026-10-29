Крупный пожар произошел на территории частной школы в Туркестане

В Туркестане произошёл пожар на территории частной школы на улице Нахипова. Загорелся отдельно стоящий трансформатор. На место оперативно прибыли подразделения МЧС.

Спасатели использовали воздушно-механическую пену и водяные стволы, чтобы потушить огонь, защитить соседние объекты и охладить их. Пожар ликвидирован.

По данным МЧС, пострадавших нет.