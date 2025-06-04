  • 4 Июня, 22:02
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Пожар унес жизни пятерых детей: власти ЗКО обещают поддержку семье

Аким прокомментировал трагедию с гибелью детей.

Сегодня, 20:19
АВТОР
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Акимат ЗКО Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: Акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев выразил глубокие соболезнования родителям и близким пятерых детей, погибших в результате пожара в Сырымском районе. Сообщение он опубликовал в своих социальных сетях, передает BAQ.KZ.

"Выражаю глубокие соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. По моему поручению на место трагедии выехал мой заместитель, аким района находится на месте и координирует работу всех необходимых служб", — отметил глава региона.

По его словам, акимат окажет семье всю необходимую помощь, включая:

  • организацию похорон,
  • предоставление психологической поддержки,
  • обеспечение жильем,
  • другие меры социальной и материальной помощи.

На месте трагедии продолжают работать спасатели ДЧС, сотрудники полиции, медики и профильные службы. Аким подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Сырымском районе погибли пятеро детей из одной семьи. Причины возгорания выясняются, проводится расследование.

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