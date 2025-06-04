Пожар унес жизни пятерых детей: власти ЗКО обещают поддержку семье
Аким прокомментировал трагедию с гибелью детей.
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Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев выразил глубокие соболезнования родителям и близким пятерых детей, погибших в результате пожара в Сырымском районе. Сообщение он опубликовал в своих социальных сетях, передает BAQ.KZ.
"Выражаю глубокие соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. По моему поручению на место трагедии выехал мой заместитель, аким района находится на месте и координирует работу всех необходимых служб", — отметил глава региона.
По его словам, акимат окажет семье всю необходимую помощь, включая:
- организацию похорон,
- предоставление психологической поддержки,
- обеспечение жильем,
- другие меры социальной и материальной помощи.
На месте трагедии продолжают работать спасатели ДЧС, сотрудники полиции, медики и профильные службы. Аким подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Сырымском районе погибли пятеро детей из одной семьи. Причины возгорания выясняются, проводится расследование.
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