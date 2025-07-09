Алмалинский районный суд города Алматы вынес приговор по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле, в результате которого погибли 13 человек, передает BAQ.KZ.

На скамье подсудимых оказались два человека - директор хостела Адильбек Мухамедияров и представитель подрядной организации, которая монтировала в помещении противопожарную систему, Александр Пекельник.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель заключил договор на установку системы пожарной сигнализации. Однако сам он не контролировал ход работ, не посещал объект, а монтаж выполняли лица без квалификации и допуска. Система была установлена с грубыми нарушениями: уровень звукового сигнала оказался ниже нормы, а документация оформлена формально.

Мужчина организовал в подвальном помещении хостел на 48 мест, нарушив все нормы пожарной безопасности. Единственный эвакуационный выход был закрыт на замок, а за несколько дней до пожара коридоры дополнительно заставили матрасами, что затруднило эвакуацию.

Мухамедиярова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, Пекельника – к 4 годам заключения в аналогичном учреждении.

Суд также постановил взыскать с осуждённых по 7 млн тенге компенсации за моральный вред, а также компенсацию материального ущерба в пользу потерпевших.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие несовершеннолетних детей у обоих подсудимых и частичное возмещение вреда.

Несмотря на отрицание вины, вина подсудимых была признана доказанной материалами уголовного дела и заключениями экспертов.