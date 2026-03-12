Пожар в Астане: спасатели эвакуировали 11 человек
Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Спасатели вывели из соседних квартир 11 человек, среди них четверо детей.
Вчера 2026, 19:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 19:33Вчера 2026, 19:33
8Фото: МЧС РК
В Астане произошёл пожар в многоэтажном жилом доме на улице Сауран. Во время происшествия спасатели эвакуировали из здания 11 человек, передает BAQ.kz со ссылкой на МЧС.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Там загорелись домашние вещи и мебель.
На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Спасатели проверили подъезд и вывели жителей из соседних квартир.
«Прибывшие подразделения эвакуировали 11 человек, среди них четверо детей», - сообщили в МЧС.
Пожар удалось быстро локализовать и потушить. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе