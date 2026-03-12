В Астане произошёл пожар в многоэтажном жилом доме на улице Сауран. Во время происшествия спасатели эвакуировали из здания 11 человек, передает BAQ.kz со ссылкой на МЧС.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Там загорелись домашние вещи и мебель.

На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Спасатели проверили подъезд и вывели жителей из соседних квартир.

«Прибывшие подразделения эвакуировали 11 человек, среди них четверо детей», - сообщили в МЧС.

Пожар удалось быстро локализовать и потушить. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.