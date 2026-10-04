Пожар в девятиэтажке в Астане: спасатели эвакуировали жителей
Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на улице Сауран. Пожар локализован.
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В девятиэтажном жилом доме на улице Сауран в районе Есиль Астаны произошёл пожар. Спасатели эвакуировали жителей.
По прибытии первых подразделений в квартире на первом этаже наблюдалось открытое горение, а в здании было сильное задымление.
Столичные спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Им удалось сбить открытое пламя и локализовать возгорание.
Для эвакуации жильцов задействованы автолестница и трёхколенная лестница. В МЧС сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала.
По уточнённым данным, в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание в помещении ателье расположенного на первом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. м.
Сотрудниками МЧС с использованием трёхколенной лестницы и автолестницы с верхних этажей спасены 17 человек, в том числе 4 ребёнка.
Пострадавших нет.
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