Пожар в девятиэтажке в Астане: спасатели эвакуировали жителей

В девятиэтажном жилом доме на улице Сауран в районе Есиль Астаны произошёл пожар. Спасатели эвакуировали жителей.

По прибытии первых подразделений в квартире на первом этаже наблюдалось открытое горение, а в здании было сильное задымление.

Столичные спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Им удалось сбить открытое пламя и локализовать возгорание.

Для эвакуации жильцов задействованы автолестница и трёхколенная лестница. В МЧС сообщили, что информация о пострадавших пока не поступала.

По уточнённым данным, в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание в помещении ателье расположенного на первом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Сотрудниками МЧС с использованием трёхколенной лестницы и автолестницы с верхних этажей спасены 17 человек, в том числе 4 ребёнка.

Пострадавших нет.