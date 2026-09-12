Пожар в доме престарелых в Чили унес жизни 16 человек

Спасателям удалось эвакуировать 10 жильцов.

12 Сентября 2026, 17:18
АВТОР
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La Tercera 12 Сентября 2026, 17:18
12 Сентября 2026, 17:18
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Фото: La Tercera

По меньшей мере 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в городе Питруфкен на юге Чили.

По информации La Tercera, возгорание произошло в ночь на 12 сентября в доме престарелых «Эдем» (El Edén), расположенном в коммуне Питруфкен.

По данным издания, спасателям удалось эвакуировать 10 жильцов. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Спасательные работы на месте продолжаются. Специалисты разбирают завалы и проверяют, не находятся ли под ними другие люди.

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