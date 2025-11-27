Масштабный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court на севере Гонконга привел к тяжелым последствиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

По последним данным, погибли 44 человека, а сотни жителей все еще числятся пропавшими без вести. Трагедия вызвала глубокий общественный резонанс и стала одной из самых разрушительных за последние годы.

Власти Гонконга сообщили о задержании трех мужчин в возрасте от 52 до 68 лет по подозрению в непредумышленном убийстве. Все они связаны со строительной компанией, проводившей ремонт в здании во время пожара. Двое задержанных являются руководителями фирмы, третий — инженер-консультант. Полиция заявила, что на внешних стенах комплекса были обнаружены материалы, не обладающие огнестойкими свойствами.

Представитель полиции отметил, что есть основания полагать о грубой халатности со стороны руководства компании. По его словам, именно нарушения в ремонте могли привести к стремительному распространению огня и масштабности трагедии.

Жители комплекса вспоминают события с ужасом. 65-летний мужчина, проживший в Wang Fuk Court более сорока лет, рассказал, что многие пожилые соседи не сразу поняли, что начался пожар. Окна в квартирах были закрыты из-за ремонтных работ, и только звонки соседей помогли им понять, что нужно срочно эвакуироваться. Мужчина признался, что находится в шоке от произошедшего.

Пожар охватил семь из восьми высотных корпусов. Для его тушения были задействованы более 700 пожарных, и даже утром следующего дня отдельные очаги продолжали тлеть. Причина возгорания пока неизвестна, но известно, что в момент его возникновения велись ремонтные работы.

В четверг утром глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что 279 человек пропали без вести. Позже пожарные уточнили, что часть из них удалось разыскать и установить контакт. Более 900 жителей были размещены в пунктах временного укрытия. Лидер КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Пожар начался в 14:51 по местному времени в среду. Ему присвоили наивысший, пятый уровень опасности. Жители ближайших зданий были срочно эвакуированы. 66-летний Гарри Чен, проживающий во втором блоке комплекса, сообщил, что услышал громкий звук примерно в 14:45 и увидел, как соседнее здание мгновенно охватило пламя. Он признался, что не знает, где проведет ночь, так как возвращение домой стало невозможным.