  • Пожар в магазине автозапчастей едва не перекинулся на другие бутики

Спасатели предотвратили крупный пожар в Туркестанской области.

Фото: Pixabay.com

Спасатели МЧС не допустили распространения пожара в магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему два здания, передает BAQ.KZ.

Пожар произошёл в селе Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области.
 
Возгорание началось в одноэтажном магазине автозапчастей, после чего огонь перекинулся на пристроенные здания — двухэтажное кафе Maki maki и одноэтажную ветеринарную аптеку.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось остановить.

Пожар ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет.

