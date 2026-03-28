Пожар в магазине автозапчастей едва не перекинулся на другие бутики
Спасатели предотвратили крупный пожар в Туркестанской области.
Сегодня 2026, 22:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
161Фото: Pixabay.com
Спасатели МЧС не допустили распространения пожара в магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему два здания, передает BAQ.KZ.
Пожар произошёл в селе Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области.
Возгорание началось в одноэтажном магазине автозапчастей, после чего огонь перекинулся на пристроенные здания — двухэтажное кафе Maki maki и одноэтажную ветеринарную аптеку.
Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось остановить.
Пожар ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет.
