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Пожар в многоэтажке Караганды: спасатели эвакуировали четырех человек

Пострадавших нет.

30 Августа 2026, 15:16
АВТОР
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Pixabay.com 30 Августа 2026, 15:16
30 Августа 2026, 15:16
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Фото: Pixabay.com

В Караганде спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом комплексе на проспекте Шахтеров, передает ДЧС Карагандинской области.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире на девятом этаже 10-этажного здания. Загорелись домашние вещи и мебель.

После прибытия пожарных подразделений спасатели провели разведку и приступили к тушению. В ходе работ из здания по лестничному маршу эвакуировали четырех человек.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространения огня не допущено. Возгорание полностью ликвидировали.

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