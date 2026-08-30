Пожар в многоэтажке Караганды: спасатели эвакуировали четырех человек
Пострадавших нет.
30 Августа 2026, 15:16
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30 Августа 2026, 15:1630 Августа 2026, 15:16
126Фото: Pixabay.com
В Караганде спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом комплексе на проспекте Шахтеров, передает ДЧС Карагандинской области.
Возгорание произошло в двухуровневой квартире на девятом этаже 10-этажного здания. Загорелись домашние вещи и мебель.
После прибытия пожарных подразделений спасатели провели разведку и приступили к тушению. В ходе работ из здания по лестничному маршу эвакуировали четырех человек.
Благодаря оперативным действиям пожарных распространения огня не допущено. Возгорание полностью ликвидировали.
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