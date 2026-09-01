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Пожар в нацпарке «Алтын-Эмель» локализовали, тушение продолжается

1 Сентября 2026, 06:14
АВТОР
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Министерство экологии и природных ресурсов РК 1 Сентября 2026, 06:14
1 Сентября 2026, 06:14
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Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, зарегистрированного 31 августа. Очаг возгорания удалось локализовать.

Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, к тушению привлечены сотрудники лесного хозяйства и специалисты «Казавиаорманкоргау». Они проводят работы по полной ликвидации огня, а также принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

Основная задача специалистов — не допустить дальнейшего распространения пожара и его перехода на соседние территории.

В министерстве отметили, что пожарная обстановка на лесных территориях находится на постоянном контроле.

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