Пожар в нацпарке «Алтын-Эмель» локализовали, тушение продолжается

В государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, зарегистрированного 31 августа. Очаг возгорания удалось локализовать.

Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, к тушению привлечены сотрудники лесного хозяйства и специалисты «Казавиаорманкоргау». Они проводят работы по полной ликвидации огня, а также принимают меры для предотвращения повторного возгорания.

Основная задача специалистов — не допустить дальнейшего распространения пожара и его перехода на соседние территории.

В министерстве отметили, что пожарная обстановка на лесных территориях находится на постоянном контроле.