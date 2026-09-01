Пожар в нацпарке «Алтын-Эмель» локализовали, тушение продолжается
1 Сентября 2026, 06:14
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1 Сентября 2026, 06:141 Сентября 2026, 06:14
156Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
В государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, зарегистрированного 31 августа. Очаг возгорания удалось локализовать.
Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, к тушению привлечены сотрудники лесного хозяйства и специалисты «Казавиаорманкоргау». Они проводят работы по полной ликвидации огня, а также принимают меры для предотвращения повторного возгорания.
Основная задача специалистов — не допустить дальнейшего распространения пожара и его перехода на соседние территории.
В министерстве отметили, что пожарная обстановка на лесных территориях находится на постоянном контроле.
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