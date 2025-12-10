Пожар в офисном здании Джакарты унёс жизни 22 человек
Людей эвакуировали по одному с помощью аварийных тросов.
Сегодня, 04:39
136Фото: Kompas TV
В столице Индонезии, Джакарте, произошёл пожар в офисном здании, в результате которого погибли 22 человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kompas TV.
По предварительной информации, огонь охватил верхние этажи здания, в том числе шестой этаж, где оказалось заблокировано множество сотрудников. Очевидцы отмечают, что людей эвакуировали по одному с помощью аварийных тросов.
Среди жертв, по данным полиции, есть беременная женщина. Работы по тушению пожара и поисково-спасательные операции продолжаются, число пострадавших уточняется.
Причины возгорания устанавливаются, власти продолжают расследование инцидента.
