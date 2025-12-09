Пожар в офисном здании компании Terra Drone в центре Джакарты привёл к масштабной трагедии, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По меньшей мере 18 человек погибли после того, как оказались заблокированы внутри семиэтажного здания, где огонь стремительно распространился по нескольким этажам. По данным местных СМИ, тела погибших доставлены в полицейский госпиталь Восточной Джакарты для опознания.

Пожар возник днём во вторник и развивался настолько быстро, что многие сотрудники не успели выбраться самостоятельно. Спасателям удалось эвакуировать нескольких выживших, которые были заблокированы на верхних этажах. Для этого им пришлось использовать лестницы и задействовать дополнительные силы. На месте работали десятки пожарных и несколько пожарных машин, борющихся с огнём.

По предварительным данным, внутри здания могут оставаться люди, судьба которых пока неизвестна. В связи с этим поисково-спасательные операции будут продолжены до поздней ночи. Власти уточняют количество пострадавших и погибших, а также устанавливают причины возгорания.

Официальные представители пока не сообщили, сколько людей находилось в офисном здании в момент начала пожара. Обно