Пожар в подъезде в Актобе: спасатели на руках вынесли двоих детей

В Актобе в подъезде трехэтажного дома на улице Станционной загорелись мусор и оконная рама. Спасатели вывели по лестнице шестерых жильцов, в том числе двоих детей. Еще 22 человека, среди них шестеро детей, успели выйти сами. Никто не пострадал.

О дыме в подъезде сообщили на пульт 112. Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что горят мусор и оконная рама.

Огонь не успел распространиться, сотрудники МЧС потушили его на небольшой площади.

Пока шло тушение, спасатели эвакуировали шестерых жильцов по лестничному маршу. Всего из дома ушли 28 человек, восемь из них дети.

На всякий случай из дома вынесли бытовой газовый баллон объемом 50 литров. Его убрали в безопасное место, чтобы он не стал источником новой опасности.

В МЧС напоминают, что при первых признаках дыма или огня нужно сразу звонить по номеру 112.