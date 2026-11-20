В Атырау произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Абая. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Огонь охватил бытовые вещи в спальне, также повреждения получили другие комнаты квартиры.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС призвали жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.