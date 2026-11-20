Пожар в пятиэтажке Атырау: спасатели эвакуировали 15 человек
Пострадавших нет.
20 Ноября 2026, 07:41
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20 Ноября 2026, 07:4120 Ноября 2026, 07:41
244Фото: МЧС РК
В Атырау произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Абая. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Огонь охватил бытовые вещи в спальне, также повреждения получили другие комнаты квартиры.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
В МЧС призвали жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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