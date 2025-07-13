В Анкаре вспыхнул пожар в одной из квартир высотного жилого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Сumhuriyet. В результате трагедии, охватившей здание, где люди оказались в ловушке, погибли три человека, включая младенца. Ещё 20 человек пострадали от отравления дымом. По факту инцидента начато расследование.

Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже 24-этажного здания. Причина пожара пока не установлена. Огонь быстро распространился по квартире, превратив её в огненный шар, а густой дым заполнил всё здание. Жильцы в панике пытались покинуть свои квартиры, одновременно вызвав экстренные службы по номеру. На место происшествия были направлены пожарные, полиция, сотрудники AFAD (Управление по чрезвычайным ситуациям), UMKE (Национальная медицинская команда по чрезвычайным ситуациям) и бригады скорой помощи. В целях безопасности сразу же были отключены электричество и подача газа в здание.

Пока пожарные приступили к тушению огня, многие жители оказались заблокированы из-за сильного задымления и были вынуждены подняться на верхние этажи. Пожарные с помощью автолестниц спасали людей, оказавшихся в ловушке. Медики на месте происшествия оказали первую помощь пострадавшим от дыма. Люди, получившие сильное отравление угарным газом, были госпитализированы.

После интенсивной работы пожарным удалось взять огонь под контроль. В ходе осмотра были обнаружены тела трёх погибших — одного младенца и двух взрослых. Сотрудники UMKE установили в районе происшествия палатку экстренного реагирования, где продолжается лечение пострадавших. Прокуратура начала расследование причин возникновения пожара.