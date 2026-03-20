Пожар в Таразе: спасателям удалось предотвратить трагедию
Причины возгорания устанавливаются специалистами.
Сегодня 2026, 21:34
В Таразе сотрудники МЧС предотвратили возможную чрезвычайную ситуацию при пожаре вблизи жилого дома, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании кровли кафе, расположенного рядом с пятиэтажным жилым домом на проспекте Жамбыла, поступило в диспетчерскую службу менее часа назад.
Прибывшие на место подразделения столкнулись с угрозой распространения огня на жилые этажи. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе звеньев газодымозащитной службы пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки.
В результате инцидента угроза для жителей многоквартирного дома была полностью устранена. Пострадавших нет.
Жители дома поблагодарили спасателей за оперативную работу.
