В Таразе сотрудники МЧС предотвратили возможную чрезвычайную ситуацию при пожаре вблизи жилого дома, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании кровли кафе, расположенного рядом с пятиэтажным жилым домом на проспекте Жамбыла, поступило в диспетчерскую службу менее часа назад.

Прибывшие на место подразделения столкнулись с угрозой распространения огня на жилые этажи. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе звеньев газодымозащитной службы пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки.

В результате инцидента угроза для жителей многоквартирного дома была полностью устранена. Пострадавших нет.

Жители дома поблагодарили спасателей за оперативную работу.



