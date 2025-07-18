Крупный пожар вспыхнул в торговом доме "BIG Шанхай" в Астане — при его тушении пострадали три сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ. Один из них находится в тяжёлом состоянии, его госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Двум другим была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

По словам заместителя начальника ДЧС города Каната Алтынбекова, возгорание осложнялось большим количеством горючих материалов — одежды, пластика и синтетики — а также сложной конструкцией здания. Сэндвич-панели и металлические несущие элементы быстро прогрелись, из-за чего началась деформация и обрушение потолочного перекрытия. Причём, как отметил представитель ведомства, частичный обвал конструкций произошёл ещё до прибытия пожарных.

"Высокая температура привела к деформации конструкций и обрушению потолочного перекрытия, которое началось еще до прибытия пожарных", — подчеркнул Алтынбеков.

Ранее сообщалось, в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш