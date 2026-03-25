Пожар в точке общепита произошёл в Алматинской области
Сегодня 2026, 21:12
В городе Конаев Алматинской области произошёл пожар в кафе быстрого питания, передает BAQ.kz.
Сообщение о возгорании поступило сегодня на пульт «112». На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние заведения общепита. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
