В Атырауской области спасатели МЧС локализовали крупное возгорание тростниковой растительности, вспыхнувшее на территории государственного природного резервата "Ақ Жайық" в 15 километрах от села Еркінқала, передает BAQ.KZ.

Огонь охватил труднодоступные участки заболоченной местности, осложняя работу наземных подразделений. Тем не менее, благодаря слаженной работе пожарных и сотрудников ГПР "Ақ Жайық", распространение огня удалось остановить.

На месте продолжается тушение отдельных очагов. В операции участвуют силы и средства ДЧС, а также специалисты природного резервата.

По данным МЧС, угроза населённым пунктам отсутствует, жертв и пострадавших нет. Ситуация остаётся под контролем, а все действия координируются из оперативного штаба.

Спасатели просят жителей региона соблюдать осторожность вблизи природных территорий и незамедлительно сообщать о любых признаках возгорания.