Крупный природный пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" в Атырауской области локализован. По предварительным данным, огнём было охвачено около 1050 гектаров тростниковой растительности, передает BAQ.KZ.

Для тушения были мобилизованы значительные силы:

110 человек личного состава,

26 единиц техники ДЧС Атырауской области и ГПР "Акжайык",

вертолет АО "Казавиаспас" МЧС с водосливным устройством, который выполнил 10 сбросов и сбросил в общей сложности 30 тонн воды.

На месте развернута командно-штабная машина (КШМ) МЧС, что обеспечивает бесперебойную связь и координацию действий. В настоящий момент продолжается тление на участке в 10 гектаров, спасатели проводят работы по полной ликвидации оставшихся очагов.

"Ситуация находится под полным контролем. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в МЧС.

Пожар осложнялся труднопроходимой, заболоченной местностью и густыми зарослями камыша. Благодаря слаженной работе спасательных служб и применению авиации, удалось избежать распространения огня на соседние участки.