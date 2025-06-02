Пожар в заповеднике "Акжайык" локализован: огонь охватил более 1000 гектаров
МЧС локализовало возгорание тростников в Атырауской области.
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Крупный природный пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" в Атырауской области локализован. По предварительным данным, огнём было охвачено около 1050 гектаров тростниковой растительности, передает BAQ.KZ.
Для тушения были мобилизованы значительные силы:
- 110 человек личного состава,
- 26 единиц техники ДЧС Атырауской области и ГПР "Акжайык",
- вертолет АО "Казавиаспас" МЧС с водосливным устройством, который выполнил 10 сбросов и сбросил в общей сложности 30 тонн воды.
На месте развернута командно-штабная машина (КШМ) МЧС, что обеспечивает бесперебойную связь и координацию действий. В настоящий момент продолжается тление на участке в 10 гектаров, спасатели проводят работы по полной ликвидации оставшихся очагов.
"Ситуация находится под полным контролем. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в МЧС.
Пожар осложнялся труднопроходимой, заболоченной местностью и густыми зарослями камыша. Благодаря слаженной работе спасательных служб и применению авиации, удалось избежать распространения огня на соседние участки.
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