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  • 2 Июня, 15:32
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Пожар в заповеднике "Акжайык" локализован: огонь охватил более 1000 гектаров

МЧС локализовало возгорание тростников в Атырауской области.

Сегодня, 14:37
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: МЧС РК

Крупный природный пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" в Атырауской области локализован. По предварительным данным, огнём было охвачено около 1050 гектаров тростниковой растительности, передает BAQ.KZ.

Для тушения были мобилизованы значительные силы:

  • 110 человек личного состава,
  • 26 единиц техники ДЧС Атырауской области и ГПР "Акжайык",
  • вертолет АО "Казавиаспас" МЧС с водосливным устройством, который выполнил 10 сбросов и сбросил в общей сложности 30 тонн воды.

На месте развернута командно-штабная машина (КШМ) МЧС, что обеспечивает бесперебойную связь и координацию действий. В настоящий момент продолжается тление на участке в 10 гектаров, спасатели проводят работы по полной ликвидации оставшихся очагов.

"Ситуация находится под полным контролем. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в МЧС.

Пожар осложнялся труднопроходимой, заболоченной местностью и густыми зарослями камыша. Благодаря слаженной работе спасательных служб и применению авиации, удалось избежать распространения огня на соседние участки.

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