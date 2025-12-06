Пожар в жилом доме в Астане: спасатели эвакуировали 40 человек
Сильное задымление быстро распространилось по подъезду до верхних этажей
Вчера, 23:10
101Фото: pixabay
В Астане на улице Абылай хана произошёл пожар в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.
Сильное задымление быстро распространилось по подъезду до верхних этажей, создав угрозу для жильцов.
На место оперативно прибыли подразделения ДЧС, которые начали разведку и эвакуацию людей. Спасатели вывели из дома 40 человек, среди них семеро детей. Жители поблагодарили огнеборцев за оперативную работу.
