Ущерб от мощного пожара в жилом комплексе в Гонконге, который унес жизни по меньше мере 160 человек, составил более 5 млрд гонконгских долларов (более $642 млн), передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов, занимающихся оценкой экономических потерь после трагедии.

Согласно последним данным, пожар, начавшийся 26 ноября и потушенный 28 ноября, полностью уничтожил 1 736 квартир со всем находившимся в них имуществом. Всего без крова осталось порядка 5 тыс. человек.

Кроме того, как указывают эксперты, в сумму ущерба не входят убытки, вызванные отменой ряда мероприятий в связи с трауром в городе. Рестораны и предприятия общественного питания сообщили об отмене многочисленных мероприятий. В Федерации владельцев отелей Гонконга сообщили газете, что гостиничный сектор также столкнулся с множеством отмен и переносов заказов.

Пожар охватил семь из восьми жилых высотных домов комплекса Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.