Пожар во время свадьбы в ДР Конго унес жизни 22 человек
Возгорание произошло в переполненном зале для торжеств, где проходила свадьба. Число погибших может увеличиться.
6 Сентября 2026, 05:32
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6 Сентября 2026, 05:326 Сентября 2026, 05:32
155Фото: Actualité
Как минимум 22 человека погибли в результате пожара в зале для торжеств в столице Демократической Республики Конго. В момент происшествия там проходила свадебная церемония.
Как передает издание Actualité, на мероприятии собралось большое количество людей. По предварительным данным, в здании был только один выход, из-за чего после начала пожара возникла давка.
Представитель местных властей Норбер Мушиги сообщил, что точное число погибших пока устанавливается. Также известно о многочисленных пострадавших.
Причина возгорания пока не установлена. Обстоятельства происшествия выясняются.
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