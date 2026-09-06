Пожар во время свадьбы в ДР Конго унес жизни 22 человек

Возгорание произошло в переполненном зале для торжеств, где проходила свадьба. Число погибших может увеличиться.

6 Сентября 2026, 05:32
АВТОР
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Actualité 6 Сентября 2026, 05:32
6 Сентября 2026, 05:32
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Фото: Actualité

Как минимум 22 человека погибли в результате пожара в зале для торжеств в столице Демократической Республики Конго. В момент происшествия там проходила свадебная церемония.

Как передает издание Actualité, на мероприятии собралось большое количество людей. По предварительным данным, в здании был только один выход, из-за чего после начала пожара возникла давка.

Представитель местных властей Норбер Мушиги сообщил, что точное число погибших пока устанавливается. Также известно о многочисленных пострадавших.

Причина возгорания пока не установлена. Обстоятельства происшествия выясняются.

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