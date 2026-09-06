Пожар во время свадьбы в ДР Конго унес жизни 22 человек

Как минимум 22 человека погибли в результате пожара в зале для торжеств в столице Демократической Республики Конго. В момент происшествия там проходила свадебная церемония.

Как передает издание Actualité, на мероприятии собралось большое количество людей. По предварительным данным, в здании был только один выход, из-за чего после начала пожара возникла давка.

Представитель местных властей Норбер Мушиги сообщил, что точное число погибших пока устанавливается. Также известно о многочисленных пострадавших.

Причина возгорания пока не установлена. Обстоятельства происшествия выясняются.