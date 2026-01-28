В Актобе произошёл пожар на автогазозаправочной станции, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в районе Алматы, в жилом массиве Жибек жолы. Сначала загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на газовую колонку автогазозаправочной станции.

На место происшествия по повышенному рангу были направлены подразделения ДЧС, Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям спасателей и правильной тактике тушения удалось предотвратить распространение огня и не допустить его перехода на другие колонки станции. Пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.