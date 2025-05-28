Пожар вспыхнул на стройплощадке ЛРТ в Астане
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
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В столице на проспекте Кабанбай батыра, в районе строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ), произошло возгорание строительных материалов, передаёт BAQ.KZ.
По прибытии пожарных подразделений было установлено, что огнём охвачены материалы на площади около 15 квадратных метров.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в ДЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
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