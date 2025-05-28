В столице на проспекте Кабанбай батыра, в районе строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ), произошло возгорание строительных материалов, передаёт BAQ.KZ.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что огнём охвачены материалы на площади около 15 квадратных метров.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в ДЧС.

Причины возгорания устанавливаются.