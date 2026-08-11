Крупный пожар охватил сразу две квартиры одного ЖК в Актау

В Актау пожар произошел сразу в двух квартирах жилого комплекса Maek Kuat Residence. Возгорание возникло на 10-м и 12-м этажах, сообщили в ДЧС Мангистауской области. Спасатели одновременно с тушением начали эвакуацию жильцов. Из горящего здания вывели и спасли восемь человек, среди них трое детей.

Еще 60 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе 21 ребенок. Пожар в настоящее время локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло 10 августа в 17-м микрорайоне Актау.

Видео с места происшествия ранее появилось в социальных сетях.