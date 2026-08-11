Крупный пожар охватил сразу две квартиры одного ЖК в Актау
11 Августа 2026, 08:53
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11 Августа 2026, 08:5311 Августа 2026, 08:53
288Фото: Lada.kz
В Актау пожар произошел сразу в двух квартирах жилого комплекса Maek Kuat Residence. Возгорание возникло на 10-м и 12-м этажах, сообщили в ДЧС Мангистауской области. Спасатели одновременно с тушением начали эвакуацию жильцов. Из горящего здания вывели и спасли восемь человек, среди них трое детей.
Еще 60 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе 21 ребенок. Пожар в настоящее время локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло 10 августа в 17-м микрорайоне Актау.
Видео с места происшествия ранее появилось в социальных сетях.
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