Крупный пожар охватил сразу две квартиры одного ЖК в Актау

11 Августа 2026, 08:53
АВТОР
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Lada.kz 11 Августа 2026, 08:53
11 Августа 2026, 08:53
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Фото: Lada.kz

В Актау пожар произошел сразу в двух квартирах жилого комплекса Maek Kuat Residence. Возгорание возникло на 10-м и 12-м этажах, сообщили в ДЧС Мангистауской области. Спасатели одновременно с тушением начали эвакуацию жильцов. Из горящего здания вывели и спасли восемь человек, среди них трое детей.

Еще 60 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе 21 ребенок. Пожар в настоящее время локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло 10 августа в 17-м микрорайоне Актау.

Видео с места происшествия ранее появилось в социальных сетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

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