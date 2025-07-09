В Астане произошел пожар в одном из многоэтажных домов, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, возгорание произошло в одном из жилых домов в районе Алматы, на улице Шакарима Кудайбердыулы.

Как сообщили в ведомстве, огонь вспыхнул в подсобном помещении, расположенном на втором этаже девятиэтажного дома. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Благодаря быстрому реагированию пожар был локализован и полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.