Пожар вспыхнул в предгорной зоне Алматы

В Алматы вдоль проспекта Аль-Фараби, на территории напротив КазНУ, произошёл пожар, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, что очаг возгорания находится выше дороги, в районе микрорайона Ремизовка.

По словам очевидцев, из-за пожара пепел разносится в сторону проспекта Аль-Фараби, а густой дым хорошо заметен с проезжей части.

В настоящее время официальной информации о точной площади возгорания, причине пожара и наличии пострадавших не поступало.

Как сообщили редакции в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, в настоящее время пожар, произошедший в районе Ремизовки вдоль проспекта Аль-Фараби, напротив КазНУ, полностью ликвидирован.

По данным ведомства, 4 сентября в 19:56 в районе улицы Байшешек в Бостандыкском районе произошло возгорание сухой травы. В 20:05 пожар был полностью потушен.

К тушению были привлечены силы двух специализированных пожарных подразделений — специализированных пожарных частей №1 и №20.

По информации ведомства, пострадавших нет.

На месте происшествия работали 19 сотрудников ДЧС Алматы и 5 единиц техники.