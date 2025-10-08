Сегодня в Кокшетау произошло возгорание утеплителя кровли строящегося трехэтажного торгово-развлекательного центра, передает BAQ.KZ.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарные подразделения прибыли на место вызова всего за 3 минуты и оперативно ликвидировали возгорание, не допустив его дальнейшего распространения на всё здание.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.