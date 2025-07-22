Сегодня в Шымкенте вспыхнул пожар на первом этаже строящегося 12-этажного здания по улице Абылай хана, передает BAQ.KZ. Пламя охватило строительные деревянные материалы на площади 180 квадратных метров, угрожая распространиться дальше.

Оперативно прибывшие на место огнеборцы быстро взяли ситуацию под контроль и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожар был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности — ключ к защите жизни и здоровья.