Пожарного ДЧС понизили после трагедии с Улданой Мырзуан
Аян Кемпиров сообщил в суде, что в день происшествия был командиром отделения, однако впоследствии его перевели в другую пожарную часть и понизили до пожарного.
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В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан дал показания сотрудник ДЧС Аян Кемпиров, непосредственно выезжавший на место обрушения. В ходе допроса он сообщил, что после происшествия его понизили в должности, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
На момент трагедии Кемпиров занимал должность командира отделения. Сейчас, как он сообщил суду, работает пожарным.
«Сейчас – пожарный, понизили в связи с этим случаем. В день происшествия был командиром отделения», – сказал свидетель.
При этом, по его словам, отдельного дисциплинарного производства в отношении него не проводилось.
В суде также уточнили, на каком основании было принято кадровое решение. Кемпиров сообщил, что ему предложили написать рапорт, после чего перевели в другую часть.
«Приказом сказали написать рапорт. В другую часть перевели», – рассказал он.
На вопрос стороны защиты, означает ли понижение, что руководство ДЧС усмотрело нарушения в его действиях, свидетель ответить не смог.
«Я не знаю, не могу ничего сказать», – заявил Кемпиров.
Содержание написанного им рапорта он также комментировать не стал.
Ранее в ходе этих же показаний Кемпиров рассказал, что прибыл на место происшествия в составе отделения из пяти человек. В тот день он был командиром отделения. По его оценке, видимость составляла около 50–60 метров.
Отдельно свидетеля спрашивали о предметах, находившихся среди обломков. Кемпиров сообщил, что запомнил лежавший на месте кондиционер, однако подробно оценить количество обломков не мог, поскольку у спасателей была другая задача.
«Там лежал кондиционер, был один кондиционер, точно помню. Просто я детально не могу рассказать, сколько кирпичей лежало, сколько кондиционеров. В тот момент у нас была другая задача, мы на другое не отвлекались», – сказал он.
Кемпиров также рассказал, что прибывшие позже спасатели поднимались на крышу и убирали оттуда кирпичи.
Кроме того, свидетель сообщил, что начальник караула, находившийся на месте происшествия, впоследствии написал рапорт об увольнении по собственному желанию. По словам Кемпирова, это произошло в мае. Причины увольнения ему неизвестны.
Суд продолжает устанавливать обстоятельства работы экстренных служб на месте обрушения и заслушивать сотрудников, непосредственно участвовавших в спасательных работах.
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